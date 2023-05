Bispo anuncia envio de jovens açorianos para a JMJ a partir da Montanha do Pico, a 24 de julho

O bispo de Angra presidiu esta noite a uma Missa destinada aos jovens na Igreja de São José, que marcou o arranque de uma vigília até às seis da manhã, altura em que será celerada a Missa do Peregrino, com a presença da Imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

D. Armando Esteves Domingues desafiou os jovens a desenvolverem um projeto de vida onde caibam a Palavra de Deus, a escuta e a oração.

“A vida espiritual no mundo em que vivemos não é fácil. A matéria abafa o Espírito Santo”; por isso, disse D. Armando Esteves Domingues é preciso ter Maria como modelo.

A partir do lema da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, o responsável da Igreja insular, que tem procurado em todas as oportunidades que surgem dirigir-se concretamente aos jovens lembrou que Maria “é a imagem da Igreja em caminho” e deve “servir de modelo”.

“Centrai a vida em Jesus, tenham a Sua palavra no coração, façam da caridade um ideal de vida e não fujam às provações”, interpelou D. Armando Esteves Domingues.

O prelado lamentou que para muitos “Deus tenha morrido” ou “esteja ausente das suas vidas. Isso acontece, esclareceu, porque “ muitos desejam um Deus que não perturbe e que faça tudo o que lhe peçamos” .

“Esse Deus não existe; é uma ilusão” concluiu salientando que “Deus é exigente porque ama e quer o melhor para cada um”.

“Celebraremos no sítio mais alto de Portugal para que cada jovem quando for à Jornada continue sempre no alto da `montanha´ ”.

Esta Eucaristia concelebrada, entre outros, pelos diretores dos serviços da Pastoral juvenil nacional e regional, os padres Filipe Diniz e Norberto Brum, precede uma vigília jovem até às duas da manhã, organizada pelos jovens da ilha de São Miguel.