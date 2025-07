Detido em São Miguel suspeito de incendiar carro usado por ex-companheira

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, que conduziu a investigação, os alegados crimes ocorreram no dia 3 de julho, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores.

“A investigação iniciou-se após comunicação da PSP relativa a um incêndio num veículo automóvel, que representou sério risco de propagação a residências na proximidade”, explica a PJ, em comunicado.

A mesma fonte adianta que durante as diligências “foram reunidas evidências que apontam para o envolvimento do ex-companheiro da habitual condutora do veículo, com quem esta mantinha uma relação amorosa, com coabitação, recentemente terminada”.

Ainda segundo a PJ, durante o relacionamento o suspeito terá exercido, “de forma reiterada, violência psicológica, incluindo injúrias e ameaças de morte dirigidas à vítima, uma mulher de 29 anos”.

A “rápida intervenção dos visados, de vizinhos e dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada foi determinante para evitar a propagação do incêndio às habitações contíguas”, acrescenta a PJ, indicando que o detido ainda vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.