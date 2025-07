Primeiro lançamento suborbital previsto para maio de 2026

É mais um capítulo que se prepara para ser escrito na corrida espacial que os Açores estão a fazer: em maio do próximo ano, a ilha de Santa Maria testemunhará o primeiro lançamento suborbital, a partir da Malbusca.

Depois do bem-sucedido lançamento do foguetão atmosférico, em setembro do ano passado, o Atlantic Spaceport Consortium (ASC) - empresa portuguesa que se encontra a desenvolver um porto espacial na ilha mariense - prepara-se agora para o lançamento do veículo suborbital Perun, da empresa SpaceForest.

Segundo comunicado de imprensa, a que o Açoriano Oriental teve acesso, o contrato agora assinado com a empresa polaca, conta com o apoio da Agência Espacial Portuguesa e da Agência Espacial Europeia, no âmbito da sua iniciativa Space Transportation Boost!, e deverá culminar no lançamento de um foguetão Perun em maio de 2026.

“Ao abrigo deste contrato, o ASC apoiará a SpaceForest na obtenção das aprovações regulamentares e das licenças de lançamento necessárias, além de prestar apoio operacional na ilha, incluindo a recuperação do lançador e da sua carga útil do oceano”, acrescenta a nota.

O foguetão suborbital, que está a ser desenvolvido pela SpaceForest, mede 11,5 metros de altura, “utiliza um sistema de propulsão híbrido, composto composto por óxido nitroso e parafina modificada, comummente utilizada como cera de vela – resultando num propelente não tóxico”, refere o comunicado.

Segundo o ASC, o foguetão Perun é “perfeito” para o atual estágio de maturação do porto espacial de Santa Maria, uma plataforma de lançamento móvel.

Citado na nota, Bruno Carvalho, diretor geral, diz que o objetivo do ASC é “desenvolver um porto espacial aberto, onde os operadores de veículos possam ter todas as suas necessidades operacionais satisfeitas. Trazer o Perun para Santa Maria permite-nos validar ainda mais este conceito e continuar a melhorar a nossa oferta”.

Quanto à Agência Espacial Portuguesa, este acordo é um “marco significativo” e um sinal das “medidas concretas para estabelecer um porto espacial comercial em Santa Maria”, afirma o seu presidente, Ricardo Conde.