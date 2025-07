PS/Açores diz que região “recuou em termos globais” nos exames nacionais

Em comunicado, o partido lamentou “a tentativa do Governo Regional de esconder a realidade” dos resultados dos exames nacionais com “mensagens publicitárias que omitem o essencial: os alunos açorianos obtiveram notas inferiores à média nacional em 14 das 22 disciplinas avaliadas no ensino secundário”.

“Apesar de a Secretaria Regional da Educação ter vindo publicamente congratular-se com o facto de os Açores apresentarem médias superiores em apenas oito disciplinas, os dados oficiais demonstram que a região recuou em termos globais, acompanhando uma tendência de descida nacional, mas agravando os seus próprios resultados face ao ano anterior”, referiu.

Segundo revelou na quarta-feira a titular da pasta da Educação nos Açores, Sofia Ribeiro, “em oito disciplinas, a média da região é superior à média nacional”.

Segundo dados da tutela, de um total de 22 disciplinas em que houve alunos nos Açores a fazer exames nacionais, oito registaram médias acima das verificadas no país: Matemática B, Literatura Portuguesa, Desenho A, História B, História e Cultura das Artes, Espanhol (continuação), Latim A e Português Língua não Materna (continuação).

A deputada do PS/Açores, Inês Sá, citada na nota, referiu que apesar da situação verificada, o executivo “opta por um discurso de propaganda em vez de assumir a responsabilidade pelas fragilidades que persistem no sistema educativo regional”.

“O que deveria preocupar a secretária regional da Educação é o facto de a maioria dos exames revelar médias açorianas abaixo das nacionais e não apresentar esse resultado como um feito político”, afirmou.

Na sua opinião, este resultado “traduz um claro sinal de que os alunos açorianos continuam a ser prejudicados por um sistema que falha na equidade e na qualidade”.

“Mais do que celebrar resultados pontuais, o Governo [Regional] deve assumir um compromisso sério com a melhoria do ensino, apoiando as escolas, os professores e os alunos de forma contínua e estruturada”, defendeu a socialista.

Para Inês Sá, “fingir que estamos no bom caminho quando se regista um desempenho abaixo da média nacional em 64% das disciplinas é desresponsabilizar-se de uma função essencial: garantir igualdade de oportunidades aos jovens açorianos”.

As disciplinas com melhores médias, nos Açores, em 2025, foram Português Língua Não Materna (continuação), com 14,3 valores, Desenho A, com 14 valores, e Latim A, com 13,8 valores.

Português Língua Não Materna e Latim foram também as disciplinas com maiores subidas face a 2024, com uma melhoria de 14,3 e 11,4%, respetivamente.

Houve quatro exames nacionais com média abaixo de 10 valores nos Açores: Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), com 8,3 valores, Geometria Descritiva, com 8,6 valores, Espanhol (iniciação), com 9,2 valores, e Filosofia, com 9,6 valores.

As disciplinas de Espanhol (iniciação) e MACS registaram as maiores descidas, face a 2024, com quebras de 10,8 e 2,8%, respetivamente.

Entre as melhores notas obtidas na região, destacam-se 20 valores em Matemática A, na escola Tomás de Borba, na ilha Terceira, e 20 valores em Matemática B, nas escolas de São Roque do Pico e das Velas (São Jorge).

Em Física e Química, também houve registo de 20 valores nas escolas da Madalena, no Pico, e da Lagoa, em São Miguel.

Na escola das Lajes do Pico houve 20 valores em Desenho A e na Escola Manuel de Arriaga, no Faial, em Geometria Descritiva A.