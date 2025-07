Bolieiro elogia empenho da cônsul para manter consulado dos EUA em Ponta Delgada

Numa audiência de apresentação de cumprimentos de despedida da cônsul norte-americana em Ponta Delgada, o líder do executivo regional revelou que Margaret C. Campbell transmitiu à administração norte-americana a importância do consulado em Ponta Delgada.

“Num período em que se apontava para um risco de permanência, quero deixar o reconhecimento à senhora cônsul Margaret C. Campbell pelo seu empenho em deixar testemunho claro e objetivo à administração americana da importância do consulado aqui nos Açores e, com isso, uma mensagem relevante para a sua continuidade”, afirmou José Manuel Bolieiro aos jornalistas, na sede da Presidência, em Ponta Delgada.

Em março, o jornal The New York Times noticiou que o Departamento de Estado norte-americano – equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros - incluiu o consulado de Ponta Delgada numa lista de 12 representações diplomáticas a encerrar durante o verão.

Bolieiro considerou que o trabalho de Margaret C. Campbell na região foi “muito significante” e avançou que o Governo Regional tem a indicação de que já está nomeada uma nova cônsul, que assumirá funções a partir de agosto naquela representação diplomática.

“Não conheço com certeza absoluta o que vai acontecer no futuro, nem quais serão as posições da administração norte-americana, mas sei que, à data de hoje, a capacidade persuasiva e de justificação da importância da continuidade do consulado norte-americano nos Açores foi bem evidenciada pela cônsul Margaret Campbell”, reforçou o líder regional.

Já a diplomata, numa breve declaração sem direito a perguntas, confessou sentir “alguma melancolia” pela sua “última aparição pública antes de partir dos Açores”.

“O meu objetivo era manter o ótimo relacionamento entre o meu país e Portugal, especialmente com os Açores, que tem o seu valor estratégico no Atlântico. Sinto e espero que os açorianos concordem que consegui aproximar pessoas para não apenas continuar, mas fortalecer essa relação”, declarou, numa mensagem em português.

Margaret C. Campbell, que iniciou funções a 1 de julho de 2022, disse ter experienciado o “encanto” de cada uma das nove ilhas, revelando que sai do arquipélago com o “coração cheio de memórias”.

“Foi uma honra servir o meu país no mais antigo consulado [norte-americano] do mundo em operação contínua”, assinalou.

A 7 de março, após notícias que davam conta do possível encerramento do consulado norte-americano em Ponta Delgada, a cônsul afirmou que o governo norte-americano “continuava a avaliar” a sua “postura global” para responder aos “desafios modernos”.

Em reação, o Governo português negou à Lusa que a administração norte-americana, presidida por Donald Trump, tenha decidido encerrar o consulado de Ponta Delgada, classificando como especulação as notícias que davam conta dessa medida no verão.

Segundo a notícia do Times, o encerramento de consulados alinhava-se com os planos de cortes drásticos da administração pública assumidos pelo bilionário Elon Musk, que, entretanto, já abandonou a liderança do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglês).