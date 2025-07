Detido homem em São Miguel por rapto e coação sexual de vizinhas

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, os alegados crimes terão ocorrido na madrugada de 29 de junho, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.



O suspeito de 46 anos, terá abordado as alegadas vítimas, de 26 e 51 anos, nas imediações de um espaço de diversão noturna, vindo a oferecer-lhes boleia até casa.



Dada "a relação de proximidade", as duas mulheres "aceitaram a boleia", mas "já no interior da viatura e enquanto conduzia, este veio a trancar as portas, sujeitando-as a atos sexuais de relevo, vindo ainda a transportá-las até um local isolado para dar continuidade aos atos", explicou a PJ, em comunicado de imprensa.



Ainda segundo a PJ, "a investigação teve origem numa denúncia apresentada pelas vítimas".



A PJ revelou, ainda, que "a intervenção de um amigo da vítima mais nova, que recebeu mensagens e dados de localização enviados por esta, e que foi em seu socorro, foi determinante para evitar consequências mais graves e permitiu a libertação das duas mulheres".



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a apresentações bissemanais, proibição de contactos com as vítimas e de aproximação até 100 metros, informou a mesma fonte.