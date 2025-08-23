Açoriano Oriental
    • Passageiro português tenta invadir cabine do piloto num voo entre Lyon e o Porto

    Um passageiro de nacionalidade portuguesa tentou invadir a cabine dos pilotos de um voo da EasyJet entre Lyon e Porto na noite de sexta-feira, informaram a polícia e a companhia aérea.

    Hoje, 18:08
    Passageiro português tenta invadir cabine do piloto num voo entre Lyon e o Porto

    Autor: Lusa

    O passageiro, que se encontrava em estado de delírio, tentou entrar na cabine pouco depois da descolagem do aeroporto Lyon Saint-Exupéry, informou a EasyJet à AFP.

    O sujeito foi imobilizado por outros passageiros e mantido algemado até o retorno ao aeroporto, onde foi colocado sob custódia policial, informou a polícia francesa.

    Exames médicos confirmaram que o passageiro de 26 anos, de nacionalidade portuguesa, sofria de enjoos e delírios e foi hospitalizado.

    O voo descolou novamente em direção ao Porto, onde aterrou no final da noite, informou a EasyJet.


