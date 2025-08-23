Passageiro português tenta invadir cabine do piloto num voo entre Lyon e o Porto

Autor: Lusa
O passageiro, que se encontrava em estado de delírio, tentou entrar na cabine pouco depois da descolagem do aeroporto Lyon Saint-Exupéry, informou a EasyJet à AFP.
O sujeito foi imobilizado por outros passageiros e mantido algemado até o retorno ao aeroporto, onde foi colocado sob custódia policial, informou a polícia francesa.
Exames médicos confirmaram que o passageiro de 26 anos, de nacionalidade portuguesa, sofria de enjoos e delírios e foi hospitalizado.
O voo descolou novamente em direção ao Porto, onde aterrou no final da noite, informou a EasyJet.