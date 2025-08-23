Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • AFPD realiza novo sorteio para Campeonato de São Miguel de iniciados

    A Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD) vai realizar novo sorteio referente ao Campeonato de São Miguel de Iniciados (Sub-15) na próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, anunciou em comunicado na quarta-feira, dia 20.

    Hoje, 18:02
    AFPD realiza novo sorteio para Campeonato de São Miguel de iniciados

    Autor: João Pedro Ferreira

    De acordo com o referido documento, a decisão surge na sequência dos anúncios de desistência de Marítimo e Águia da referida prova.

    O organismo que tutela as competições de futebol e futsal de São Miguel e Santa Maria alerta para “os constrangimentos ao normal planeamento e funcionamento das provas” que advêm deste tipo de anúncios e apela aos clubes que as tomem com a devida antecedência, por forma a “minimizá-los”, pode ler-se no mesmo documento. 

    Refira-se que por ocasião do novo sorteio a AFPD vai apresentar “todos os quadros competitivos relativos à modalidade de futebol”, conforme consta no comunicado.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.