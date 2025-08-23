AFPD realiza novo sorteio para Campeonato de São Miguel de iniciados

De acordo com o referido documento, a decisão surge na sequência dos anúncios de desistência de Marítimo e Águia da referida prova.

O organismo que tutela as competições de futebol e futsal de São Miguel e Santa Maria alerta para “os constrangimentos ao normal planeamento e funcionamento das provas” que advêm deste tipo de anúncios e apela aos clubes que as tomem com a devida antecedência, por forma a “minimizá-los”, pode ler-se no mesmo documento.

Refira-se que por ocasião do novo sorteio a AFPD vai apresentar “todos os quadros competitivos relativos à modalidade de futebol”, conforme consta no comunicado.



