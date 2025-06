Inscrições abertas para o Campo de Férias da autarquia de Ponta Delgada

A iniciativa vai decorrer durante os meses de julho e agosto, com horário alargado das 8h00 às 19h00, oferecendo um conjunto diversificado de atividades educativas, culturais e desportivas.



O programa inclui "visitas a locais de interesse cultural e turístico da ilha de São Miguel, bem como a prática de modalidades desportivas, promovendo o convívio, a aprendizagem e a ocupação saudável dos tempos livres", refere nota de imprensa da autarquia.



As inscrições podem ser efetuadas através do preenchimento de um formulário online disponível no site da Câmara Municipal de Ponta Delgada (https://pontadelgada.city/4e2gan5) ou, presencialmente, no Departamento de Desenvolvimento Social, Educação, Juventude e Desporto, aberto de segunda a sexta-feira entre as 8h30 e as 16h30.