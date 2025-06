I Rallye Ponta Delgada apresenta lista com 19 inscritos

O I Rallye Ponta Delgada, prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial (GDC), regista 19 equipas inscritas, revelou ontem a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis e do Troféu de Ralis de Terra dos Açores vai disputar-se nos próximos dias 20 e 21 e assinala, dois anos depois, o regresso dos ralis à maior ilha do arquipélago.

Luís Miguel Rego, o líder absoluto do campeonato, vai levar o número 1 no seu Skoda Fabia RS Rally2, sendo que ainda há mais uma viatura da chamada categoria R5 inscrita na prova do GDC. Trata-se do Citroën C3 N5 de Rui Borges, piloto que tem estado a disputar o Campeonato Norte de Ralis e que nesta prova vai ter o número 5 no carro francês.



O número 2 é o campeão em título e líder das 2 Rodas Motrizes, Rafael Botelho, no Peugeot 208 Rally4 do Team Lotus. Em idênticas viaturas vão estar Gonçalo Rego (número 3) e Estevão Rodrigues (4), os principais adversários de “Rafa”.



Itinerário

Sexta-feira (20 junho)

SE 1 - PDL Parque Urbano (2,21 km), 20h00.

Sábado (21 junho)

PE 2 - Lagoa 1 (9,71 km), 10h11;

PE 3 - Remédios/Cumeeira 1 (8,63 km), 11h09;

PE 4 - Vista do Rei Feteiras 1 (7,70 km), 11h42;

PE 5 - Lagoa 2 (9,71 km), 13h40;

PE 6 - Remédios/Cumeeira 2 (8,63 km), 14h38;

PE 7 - Vista do Rei Feteiras 2 (7,70 km), 15h11;

Pódio - Portas da Cidade, 16h30.