GNR apreende artigos contrafeitos em São Miguel

De acordo com nota enviada à comunicação social, no decorrer de uma ação de fiscalização direcionada para a prevenção da contrafação, imitação e uso ilegal de marca, aos bens transportados entre o território continental e a ilha de São Miguel, os militares da GNR detetaram a existência de diversos volumes, contendo no seu interior várias peças de vestuário contrafeitas, com a intenção de distribuir e colocar no mercado ou armazenar essa mercadoria.

Da fiscalização resultou a apreensão de um total de 303 peças de vestuário e na identificação da expedidora dos bens, uma mulher com ligação ao comércio a retalho.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial dos Açores.