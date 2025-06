Empossados novos Conselheiros da Diáspora

Em comunicado, o executivo açoriano adianta que o presidente do Governo (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, acompanhado pelo secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estêvão, presidiu à cerimónia de tomada de posse dos novos Conselheiros da Diáspora Açoriana, realizada de forma virtual no âmbito das comemorações do Dia da Região, a partir dos Paços do Concelho da Praia da Vitória, na Terceira.

Foram empossados conselheiros eleitos pelas comunidades açorianas da Bermuda, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América, Uruguai, Portugal continental e Madeira e de outros países onde a presença açoriana continua enraizada.

Citado no comunicado, Bolieiro valorizou o papel que os açorianos no mundo têm desempenhado ao longo de gerações e disse que o arquipélago conta com estes conselheiros para "reforçar a ligação entre os Açores e os seus filhos espalhados pelo mundo, numa dinâmica de escuta mútua, representação legítima e construção partilhada”.