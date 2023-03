EL Açor - Festival Internacional de Tunas reúne 400 participantes no Coliseu Micaelense

A 22.ª edição do El Açor – Festival Internacional de Tunas tem como palco das atuações o Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, nos dias 17 e 18 de março.



Conforme refere uma nota de imprensa, o Festival irá contar este ano com a presença de cerca de 400 participantes em interação académica e cultural.



As seis Tunas de fora da Região que participam este ano no El Açor são a TUMa – Tuna Universitária da Madeira; a Tuna de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (Espanha); a Tuna de Medicina de Granada (Espanha); a EUC - Estudantina Universitária de Coimbra; a Transmontuna – Tuna Universitária de Trás-os-Montes e Alto Douro ( Vila Real) e a TDUP – Tuna do Distrito Universitário do Porto.

Quanto às Tunas da Universidade dos Açores (Campus de Ponta Delgada), participam no El Açor deste ano os Tunídeos – Tuna Masculina da Universidade dos Açores; a Tuna Com Elas – Tuna Feminina da Universidade dos Açores; a Enf’In Tuna – Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem da Universidade dos Açores e a TAUA – Tuna Académica da Universidade dos Açores.

São convidados especiais do El Açor – Festival Internacional de Tunas o Coro Infanto-Juvenil e Ana Paula Andrade, bem como Os Cavaleiros da Távola de Queijos, sendo este um grupo humorístico que ficou conhecido por abrilhantar o FESTIM- Festival de Tunas Mistas, organizado pela Enf’In Tuna, herdando agora a tarefa de apresentar o El Açor - Festival Internacional de Tunas, que é organizado pelos Tunídeos desde a sua 20.ª edição.

Em nota de imprensa, refere-se também que o El Açor – Festival Internacional de Tunas vai incluir momentos de muita confraternização e de alguma competição, seguindo o Programa Social definido pela Tuna anfitriã.



O El Açor – Festival Internacional de Tunas tem o apoio do Governo Regional dos Açores e da Câmara Municipal de Ponta Delgada.