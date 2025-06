Dezenas de manifestantes foram detidos em várias cidades dos EUA

O centro de Los Angeles, na Califórnia, cidade onde os protestos tiveram origem, viveu a sua segunda noite consecutiva de recolher obrigatório, que foi desafiado por manifestantes que se reuniram em frente à Câmara Municipal.

Segundo a cadeia televisiva CNN, entre 20 a 30 pessoas foram detidas.

Em Spokane, Washington, foi declarado um recolher obrigatório para dispersar um protesto que se transformou em tumultos, durante os quais mais de 30 pessoas foram detidas.

Manifestantes em Seattle, Washington, acenderam uma grande fogueira no meio da rua e a polícia dispersou a multidão, após uma advertência verbal, detendo várias pessoas.

A polícia de Las Vegas, no Nevada, ordenou também o fim de uma manifestação realizada em redor do tribunal federal no centro da cidade, e que foi declarada ilegal.

Em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, cerca de 200 manifestantes reuniram-se num protesto marcado por alta tensão e gritos contra a polícia.

San Antonio, no Texas, uma cidade predominantemente latina, registou protestos que decorreram sem incidentes, apesar da decisão do governador republicano, Greg Abbott, de mobilizar a Guarda Nacional para os conter.

Os protestos começaram na passada sexta-feira em Los Angeles, uma cidade maioritariamente latina, protestando contra as rusgas do Serviço de Imigração e Alfândega e a política de deportação do Governo do Presidente Donald Trump, levando a confrontos com a polícia e à queima de veículos.

Em resposta, Trump ordenou o envio de 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais, apesar dos protestos do governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, e da presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, que consideraram a iniciativa desproporcional e provocatória.

Estão previstas manifestações para o próximo sábado nas principais cidades do país, um dia que os organizadores apelidaram de "O Dia Sem Reis", alegando que Trump está a agir como um monarca.

No mesmo dia, Trump organizou um grande desfile militar em Washington para comemorar o 250.º aniversário das forças armadas dos EUA, que coincide com o 79.º aniversário do Presidente.

Trump já avisou que, se houver protestos contra o desfile, serão contrariados com "grande força".