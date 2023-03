Deputados do PSD Açores elogiam obras da frente-mar da cidade da Horta

“É um investimento que ascende a três milhões de euros e que tem no Governo Regional o compromisso de comparticipação de 50% do valor não cofinanciado, que ronda um milhão de euros”, destacou Salomé Matos, deputada social-democrata, em declarações aos jornalistas, durante uma visita à obra, no âmbito das jornadas parlamentares que o partido está a realizar à ilha do Faial.

A deputada do PSD, eleita pelo Faial, lembrou que esta parceria entre o município faialense (de maioria social-democrata) e o executivo regional de coligação (PSD, CDS-PP e PPM), só foi possível concretizar recentemente, já que o anterior executivo socialista se terá recusado a comparticipar a obra.

“Contrariamente ao anterior executivo, com o qual não havia qualquer compromisso, este Governo Regional assumiu e não virou as costas ao Faial”, insistiu Salomé Matos.

Confrontada com as críticas que têm surgido relativamente a algumas soluções arquitetónicas previstas nesta obra, e com a existência de um abaixo-assinado com mais de 1.100 assinaturas que se opõe à alteração da calçada portuguesa prevista na intervenção da frente-mar, a deputada do PSD responde que há mesmo assim, um “grande consenso” em torno desta obra.

“O que importa aqui assinalar é que este é um projeto que vai valorizar a ilha do Faial. O município, enquanto dono da obra, e o Governo, enquanto parceiro, estão empenhados em que esta obra continue a ser executada a bom ritmo”, realçou Salomé Matos, adiantando que “esta é uma aspiração que ganhou grande consenso da comunidade faialense”.

Os deputados social-democratas, que terminam amanhã uma visita de três dias ao Faial, destacaram, por outro lado, as estatísticas sobre o turismo, que dão conta de um crescimento assinalável de dormidas na ilha.

“Importa realçar que, no último trimestre de 2023, e não obstante os excelentes resultados da época alta de 2022, comparativamente ao ano de 2019, os números foram significativamente superiores, mostrando claramente os resultados das medidas de combate à sazonalidade do turismo no Faial”, sublinhou Salomé Matos.