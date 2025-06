Ação de sensibilização e limpeza da praia de Santa Bárbara

Pelo quarto ano consecutivo, o "Pingo Doce alia-se à Liga MEO Surf, promovendo ações de limpeza nas praias que recebem as cinco etapas da prova, com o objetivo de sensibilizar os mais novos para a importância da preservação dos oceanos, no âmbito do programa 'Mar Vivo Pingo Doce'", adianta comunicado.



A iniciativa conta com uma palestra de sensibilização sobre o lixo e a sua origem, bem como a urgência de "promover a adoção de comportamentos mais sustentáveis, seguida de uma ação de limpeza do areal da praia". No final, todos os resíduos recolhidos serão contados, tipificados e corretamente encaminhados.



Recorde-se que o programa 'Mar Vivo Pingo Doce' tem como principal compromisso promover a literacia dos oceanos e da vida marinha por todo o país, junto de todos, em especial dos mais novos.

Como parte deste programa, o "Pingo Doce realiza, anualmente, ações de limpezas de praia não só em parceria com a Liga MEO Surf, mas também com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação. Só no ano passado estas iniciativas chegaram a mais 65.000 alunos, de 116 escolas, e foram recolhidas mais de 6 toneladas de lixo".