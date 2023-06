China avisa EUA que os dois países têm de optar entre cooperação ou conflito

"É necessário fazer uma escolha entre o diálogo e a confrontação, a cooperação e o conflito", frisou, de acordo com a televisão estatal chinesa CCTV.

Wang Yi afirmou também que o país não fará "nenhum compromisso" em relação a Taiwan, ilha que Pequim reclama como seu território e que tem causado uma crescente tensão entre os dois países.

"Manter a unidade nacional está sempre no centro dos interesses fundamentais da China" e, "nesta questão, a China não fará compromissos ou concessões", disse a Antony Blinken, atualmente de visita a Pequim, a primeira de um Secretário de Estado dos EUA desde 2018.

Wang pediu ao chefe da diplomacia norte-americana para os Estados Unidos respeitarem a soberania e a integridade territorial da China e para que se oponham à independência de Taiwan.

Além de Taiwan, outros assuntos têm contribuído para a tensão das relações entre as duas maiores economias do mundo. Estas incluem a rivalidade no domínio da tecnologia, as sanções norte-americanas contra os gigantes digitais chineses, o comércio, o tratamento da minoria muçulmana uigur no país asiático e as reivindicações de Pequim em relação ao mar do Sul da China.