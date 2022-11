CEP destaca experiência do novo bispo de Angra para exercer ministério com “zelo pastoral”

Numa nota a propósito da nomeação, hoje, pelo Papa Francisco, de Armando Esteves Domingues, até agora bispo auxiliar do Porto, para bispo de Angra, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) sublinha que “a sua experiência episcopal ao longo de quatro anos na diocese do Porto e as suas qualidades humanas e pastorais serão precioso contributo para o exercício da nova missão que o Papa Francisco lhe confia nas nove ilhas do Arquipélago dos Açores”.

“Na feliz coincidência litúrgica deste dia em que se celebra a grande figura do bispo São Carlos Borromeu, desejamos que este pastor seja inspirador da ação pastoral de D. Armando na proximidade ao povo de Deus que é chamado a servir, na presença fraterna junto do clero e na promoção da renovação da vida cristã”, acrescenta a nota, citada pela agência Ecclesia.

O bispo Armando Esteves Domingues, até agora auxiliar do Porto, foi hoje nomeado pelo Papa Francisco como bispo da diocese de Angra.

Armando Esteves Domingues, de 65 anos, natural de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, vai ocupar o lugar que estava vago desde setembro de 2021, quando o anterior titular da diocese de Angra, João Lavrador, foi nomeado bispo de Viana do Castelo.

Segundo o portal Igreja Açores, o prelado “será o 40.º bispo de Angra”.

Armando Esteves Domingues foi ordenado padre em 03 de janeiro de 1982 e bispo em 16 de dezembro de 2018.

No seio da Conferência Episcopal Portuguesa, é presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização, bem como membro da Comissão Laicado e Família.

A sua entrada na diocese de Angra ainda não tem data marcada, mas o portal da igreja açoriana aponta para que isso possa ocorrer em janeiro de 2023.

Desde setembro de 2021, a diocese de Angra teve a dirigi-la o cónego Hélder Fonseca Mendes, como administrador diocesano.

Esta diocese, criada há 488 anos pelo Papa Paulo III, tem a sua sede em Angra do Heroísmo.