Novo bispo de Angra quer “caminhar” junto com os açorianos com “um olhar de esperança”

“Como não conheço a diocese, o primeiro desafio será conhecer-vos e dar-me a conhecer. Não se caminha com quem não se conhece”, escreveu o prelado, na mensagem à sua nova diocese, nos Açores, que considera já “a mais bonita de todas as dioceses do mundo, pela natureza de uma beleza ímpar, mas também pelas pessoas”, as quais sente como a sua “gente”.

Uma saudação a “todo o povo de Deus que caminha na diocese de Angra, sejam os padres, religiosos, outros consagrados ou leigos, as paróquias e demais comunidades eclesiais”, bem como aos anteriores bispos de Angra, em especial ao seu antecessor, João Evangelista Pimentel Lavrador, e ao administrador diocesano, Hélder Fonseca Mendes, foi também deixada na mensagem dirigida pelo novo bispo aos fiéis das nove ilhas do arquipélago.

“Quero deixar uma saudação respeitosa às autoridades regionais e autárquicas, instituições civis, militares e académicas. Saúdo todo o tecido associativo, cultural, desportivo ou religioso, as Confrarias e organismos laicais. Gostaria, finalmente, que a minha saudação chegasse a todas as famílias, os doentes, crianças, jovens e sobretudo os mais frágeis”, acrescentou o prelado na mensagem.

Assegurando que tudo fará para ter no “coração cada mulher ou homem” do arquipélago, “independentemente da crença religiosa, da forma de expressar a fé, da concordância ou não” consigo, Armando Esteves Domingues sublinhou que vive “esta nomeação para servir o povo dos Açores em forma de agradecimento, em primeiro lugar a Deus por todas as provas do Seu amor em todas as etapas” da sua vida, mas também ao Papa e ao Núncio Apostólico pela confiança demonstrada.

O texto contém, também, “um especial agradecimento” ao bispo do Porto, Manuel Linda, com quem o novo bispo de Angra trabalhou “durante estes últimos quatro anos na diocese do Porto num clima de muito respeito, grande ajuda e amizade que perdurará e continuará a dar frutos”.

“Ajudou-me a aprender a ser bispo”, frisa o bispo hoje nomeado para Angra.

"Concluo com uma palavra de esperança dirigida aos futuros diocesanos: que na Diocese de Angra possamos caminhar juntos, sempre com um olhar de esperança.

O novo bispo escreveu ainda não ter “um plano preconcebido nem soluções mágicas”, mas assegurou que procurará inserir-se “no caminho que a diocese está a fazer, tanto no percurso sinodal da diocese em comunhão com toda a Igreja, como na corrida, em passo apressado e próprio dos jovens, para a próxima JMJ Lisboa 2023”.

“Este dia do anúncio é uma data providencial: ocorre na celebração dos 488 anos desta histórica diocese e no dia do bispo S. Carlos Borromeu, um grande pastor e reformador da vida cristã. Um pastor que, mesmo sem aviões ou meios de deslocação rápidos, visitou várias vezes toda a sua diocese de Milão, demonstrando uma grande proximidade. Com ele vamos alimentar a esperança de uma Igreja a renovar-se e com o olhar agradecido pela que é, e a preparar-se para celebrar os seus 500 anos de história”, acrescentou.

O bispo Armando Esteves Domingues, até agora auxiliar do Porto, foi hoje nomeado pelo Papa Francisco como bispo da diocese de Angra, nos Açores.

Armando Esteves Domingues, de 65 anos, natural de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, vai ocupar o lugar que estava vago desde setembro de 2021, quando o anterior titular da diocese de Angra, João Lavrador, foi nomeado bispo de Viana do Castelo.

Segundo o portal Igreja Açores, o prelado “será o 40.º bispo de Angra”.

Armando Esteves Domingues foi ordenado padre em 03 de janeiro de 1982 e bispo em 16 de dezembro de 2018.

Numa nota publicada pelo Vaticano, é referido que o novo bispo de Angra ocupou, desde a sua ordenação, os cargos de “pároco em várias paróquias, capelão militar, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, ecónomo diocesano, assistente regional dos Escuteiros Católicos e vigário geral”.

“No seio da Conferência Episcopal Portuguesa, é presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização, bem como membro da Comissão Laicado e Família”, adianta a nota.

A sua entrada na diocese de Angra ainda não tem data marcada, mas o portal da igreja açoriana aponta para que isso possa ocorrer em janeiro de 2023.

Desde setembro de 2021, a diocese de Angra teve a dirigi-la o cónego Hélder Fonseca Mendes, como administrador diocesano.

Esta diocese, criada há 488 anos pelo Papa Paulo III, tem a sua sede em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores.