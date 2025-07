Marco Martins candidata-se à Praia da Vitória com foco no reforço do investimento

“Temos de abandonar o negativismo. Com realismo, sem demagogia, mas o discurso negativo tem de ser posto para trás. É preciso fazer mais e melhor. A Praia precisa de investimento”, afirmou, em declarações à Lusa.

Assistente social, com 43 anos, Marco Martins é vereador da oposição na Câmara Municipal da Praia da Vitória há quatro anos e desde maio é deputado regional.

Número dois da lista em 2021, assume agora a liderança da candidatura, com uma “equipa renovada”, para dar “um choque de crença e motivação” ao concelho.

“Senti que não podia ficar de braços cruzados perante o que se tem passado nos últimos anos na Praia da Vitória, que, de facto, está estagnada”, salientou.

Entre as prioridades do candidato está o reforço do investimento no concelho, tanto através das verbas próprias do município, como de fundos comunitários e reivindicando uma “discriminação positiva do Governo Regional”, pela redução militar norte-americana na Base das Lajes, que ocorreu há 10 anos.

Marco Martins considerou que “a autarquia tem de dar condições para o setor privado investir”, propondo a criação de um gabinete municipal de captação e apoio ao investimento e a implementação de um programa para atrair o comércio e fixar pessoas na Praia da Vitória.

O candidato reconheceu que a situação financeira do município “obriga a uma gestão rigorosa”, mas “permite algum investimento” e salientou que nos últimos quatro anos as transferências do Orçamento de Estado “aumentaram exponencialmente”, em cerca de seis milhões de euros.

“Nunca fugimos à realidade da situação financeira. Agudizou-se nestes quatro anos, mas muitos problemas da Praia vêm de há mais tempo”, assumiu, acusando o atual executivo de inércia.

Marco Martins quer criar pontos de apoio ao estudo, polos de desenvolvimento e coesão social e um centro de estágios e formação para os desportos náuticos, para além de reforçar as respostas de habitação, retomar o projeto Terceira Tech Island e dar uma nova vida à incubadora de empresas Praia Links.

Junto do executivo açoriano, pretende reivindicar a centralidade do porto no novo modelo do transporte marítimo de cargas e o reforço de voos diretos para o aeroporto, ambos localizados no concelho.

“Temos de lutar pela justa compensação para a Praia da Vitória pela presença da Base das Lajes no nosso concelho, porque somos nós que sofremos com a pegada ecológica”, avançou, acrescentando que é preciso “perceber o impacto real da contaminação dos solos”.

Depois de 16 anos de gestão socialista, a coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições há quatro anos, mas, apesar de reconhecer que não será fácil, o candidato do PS está confiante de que conseguirá desta vez um resultado diferente.

“Com as nossas propostas e com a renovação da equipa, acredito piamente que o PS vai ter uma grande vitória no dia 12 de outubro”, vincou.

Em 2021, a coligação PSD/CDS-PP elegeu quatro mandatos, com 45,39% dos votos, e o PS três, com 41,8%.

A candidatura independente “Esta é a nossa Praia”, liderada por um ex-vereador socialista, ficou em terceiro lugar com 9,83%, seguindo-se Chega (1,37%), BE (0,86%) e CDU (0,7%).

Na Assembleia Municipal, incluindo presidentes de juntas de freguesia, a coligação PSD/CDS-PP tem 16 deputados, o PS 14 e o grupo “Esta é a nossa Praia” dois.

Para as eleições autárquicas de 12 de outubro já foram anunciadas as candidaturas da atual autarca, Vânia Ferreira, pela coligação PSD/CDS-PP, e de Francisco Lima, pelo Chega.