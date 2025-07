Recital de flauta e piano no Museu Carlos Machado

O programa do concerto inclui obras de C. W. Gluck, J. M. Leclair, G. Enescu, L. Delibes, C. Griffes, C. M. Widor e F. Doppler, interpretadas por Inês Alves e Helena Silva (flauta transversal) e Ana Filipa Sousa (piano).



“As intérpretes têm desenvolvido atividade regular em contexto de recitais, concursos e projetos orquestrais, no país e no estrangeiro, com formação em instituições como a Haute École de Musique de Genève, a Escola Profissional Artística do Alto Minho (ARTEAM), o Conservatório Regional de Ponta Delgada e a Academia Nacional Superior de Orquestra”, adiantou a organização.