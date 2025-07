Governo dos Açores garante que açorianas não ficaram sem acesso a consultas de fertilidade

“As mulheres que têm essa indicação clínica são referenciadas pelo hospital do Divino Espírito Santo [de Ponta Delgada], onde têm vindo a ser avaliadas, observadas e referenciadas para os tratamentos de fertilidade. Até à data tiveram sempre resposta”, afirmou, em declarações aos jornalistas, a titular da pasta da Saúde nos Açores, Mónica Seidi.

O deputado único do Bloco de Esquerda nos Açores questionou o Governo Regional sobre o acesso à consulta de fertilidade no Serviço Regional de Saúde e ao procedimento de procriação medicamente assistida, após denúncias de “ausência de resposta” no hospital da ilha Terceira.

Num requerimento entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, António Lima disse ter recebido denúncias de que o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) “deixou de realizar consulta de apoio à fertilidade” por “insuficiência de recursos”.

Questionada à margem de uma cerimónia no hospital da ilha Terceira, Mónica Seidi reconheceu que a unidade de saúde deixou de prestar esse serviço, mas disse que as utentes foram encaminhadas para o hospital de Ponta Delgada.

“É uma situação que aconteceu já em 2023. Um dos clínicos que estava mais dedicado a esta área reformou-se e não houve a possibilidade dentro do próprio serviço de existir alguém que fizesse a consulta. Contudo, o que importa referir é que não deixou nunca de existir resposta”, adiantou.

“Tal como acontece noutras especialidades em que há instituições que não dão resposta, cabe ao Serviço Regional de Saúde, na ótica da complementaridade entre instituições, não deixar nenhum açoriano para trás e arranjar resposta”, acrescentou.

Questionada sobre se houve um aumento da lista de espera face a esta situação, a titular da pasta da Saúde disse não ter essa indicação.

“A lista de espera de que tenho conhecimento ronda entre três a quatro meses. Não tenho indicação da parte do hospital que tenha vindo a aumentar. O que posso dizer é que vamos garantir que essa resposta continue a ser dada”, avançou.

Segundo Mónica Seidi, já foram abertos concursos para reforçar o número de médicos especialistas em ginecologia/obstetrícia no hospital da ilha Terceira, mas não foram preenchidos.

“Gostaríamos muito de vir a reforçar o quadro clínico do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira com ginecologistas/obstetras, porque naturalmente é uma especialidade que nos faz falta. Os concursos que lançámos não têm vindo a ser preenchidos”, revelou.

Segundo o deputado do Bloco de Esquerda, “nos Açores, cerca de 10 mil casais enfrentam problemas de infertilidade”.