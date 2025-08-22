Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Blue Azores convidado para integrar grupo de trabalho da COP30

    O programa Blue Azores, que está ligado ao processo da Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores (RAMPA), vai integrar, a convite, um grupo de trabalho da COP30 para a proteção do oceano

    Hoje, 15:10
    Blue Azores convidado para integrar grupo de trabalho da COP30

    Autor: Lusa/AO Online

    Adriano Quintela, representante do Programa Blue Azores no grupo de trabalho, declara, citado em nota de imprensa, que a COP30 - 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - será um dos “marcos mais importantes desta década para acelerar a resposta global à crise climática”.

    De acordo com Adriano Quintela, a participação nesta conferência “coloca os Açores e Portugal no centro das discussões estratégicas que definirão o futuro das políticas ambientais a nível mundial”.

    Em outubro de 2024, a Assembleia Regional dos Açores aprovou a criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores (RAMPA), com uma área de 287.000 quilómetros quadrados, abrangendo cerca de 30% do mar do arquipélago.

    Metade desta área será totalmente protegida e a outra metade terá nível de proteção alta.

    Adriano Quintela considera que “esta oportunidade confirma que a experiência e os resultados obtidos nos Açores são relevantes para inspirar e influenciar soluções à escala global".

    "É também um sinal de que a comunidade internacional reconhece que a saúde do oceano é inseparável da estabilidade climática e da resiliência das comunidades humanas”, afirma.

    O especialista em ordenamento do espaço marítimo indica que o Blue Azores irá contribuir para os trabalhos da COP30 trazendo “conhecimento técnico, experiência prática e evidência científica resultante da implementação de áreas marinhas protegidas de grande escala, construídas com base na ciência, na participação das comunidades e numa governação partilhada”.

    “Vamos demonstrar como soluções baseadas na natureza, como a proteção e gestão sustentável dos ecossistemas marinhos, podem simultaneamente reduzir emissões, capturar carbono e reforçar a resiliência dos ecossistemas e das economias costeiras”, refere Adriano Quintela.

    Na COP30 para a proteção do oceano, que decorre em Belém, no Brasil, de 10 a 21 de novembro, o Blue Azores vai integrar o grupo de trabalho de ativação da Agenda de Ação relativo a “Esforços para preservar e restaurar os oceanos e os ecossistemas costeiros”.

    O Programa Blue Azores visa “contribuir para a proteção, promoção e valorização do capital natural marinho do arquipélago, criando novas vias para o desenvolvimento económico sustentável da região”.

    Promove, assim, a “conservação do oceano, a valorização da natureza e das atividades que dela dependem e a promoção de uma economia azul sustentável”.

    O Programa é liderado pelo Governo Regional dos Açores, em parceria com a Fundação Oceano Azul e o Instituto Waitt, e em colaboração com a Universidade dos Açores.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.