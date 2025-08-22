Blue Azores convidado para integrar grupo de trabalho da COP30

Adriano Quintela, representante do Programa Blue Azores no grupo de trabalho, declara, citado em nota de imprensa, que a COP30 - 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - será um dos “marcos mais importantes desta década para acelerar a resposta global à crise climática”.

De acordo com Adriano Quintela, a participação nesta conferência “coloca os Açores e Portugal no centro das discussões estratégicas que definirão o futuro das políticas ambientais a nível mundial”.

Em outubro de 2024, a Assembleia Regional dos Açores aprovou a criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores (RAMPA), com uma área de 287.000 quilómetros quadrados, abrangendo cerca de 30% do mar do arquipélago.

Metade desta área será totalmente protegida e a outra metade terá nível de proteção alta.

Adriano Quintela considera que “esta oportunidade confirma que a experiência e os resultados obtidos nos Açores são relevantes para inspirar e influenciar soluções à escala global".

"É também um sinal de que a comunidade internacional reconhece que a saúde do oceano é inseparável da estabilidade climática e da resiliência das comunidades humanas”, afirma.

O especialista em ordenamento do espaço marítimo indica que o Blue Azores irá contribuir para os trabalhos da COP30 trazendo “conhecimento técnico, experiência prática e evidência científica resultante da implementação de áreas marinhas protegidas de grande escala, construídas com base na ciência, na participação das comunidades e numa governação partilhada”.

“Vamos demonstrar como soluções baseadas na natureza, como a proteção e gestão sustentável dos ecossistemas marinhos, podem simultaneamente reduzir emissões, capturar carbono e reforçar a resiliência dos ecossistemas e das economias costeiras”, refere Adriano Quintela.

Na COP30 para a proteção do oceano, que decorre em Belém, no Brasil, de 10 a 21 de novembro, o Blue Azores vai integrar o grupo de trabalho de ativação da Agenda de Ação relativo a “Esforços para preservar e restaurar os oceanos e os ecossistemas costeiros”.

O Programa Blue Azores visa “contribuir para a proteção, promoção e valorização do capital natural marinho do arquipélago, criando novas vias para o desenvolvimento económico sustentável da região”.

Promove, assim, a “conservação do oceano, a valorização da natureza e das atividades que dela dependem e a promoção de uma economia azul sustentável”.

O Programa é liderado pelo Governo Regional dos Açores, em parceria com a Fundação Oceano Azul e o Instituto Waitt, e em colaboração com a Universidade dos Açores.