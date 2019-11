Biblioteca Daniel de Sá acolhe exercício para a sensibilização do risco sísmico

A Câmara da Ribeira Grande, através da biblioteca municipal Daniel de Sá, vai aderir ao exercício “A Terra Treme”, que se realiza sexta-feira, dia 15 de novembro, a partir das 10h15, no decorrer das atividades que a biblioteca municipal acolhe ao longo do dia.

O início da atividade está marcado para as 10h15 e o exercício terá a duração de um minuto. O mesmo é aberto à participação de qualquer pessoa, individualmente ou em grupo, com o intuito de passar a informação sobre o que fazer antes, durante e depois de um evento sísmico, dando a conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar nestes casos.





Segundo nota de imprensa, o Serviço Municipal de Proteção Civil da Ribeira Grande também estará presente, como observador, no exercício que terá lugar na escola Gaspar Frutuoso. Para mais informações os interessados podem consultar o site www.aterratreme.pt.

Recorde-se que o exercício "A Terra Treme" tem como obejtivo a sensibilização para o risco sísmico, sendo promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, ao qual a Câmara da Ribeira Grande também se associa.