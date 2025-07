Pagar dentro do prazo a fornecedores é um princípio essencial na economia aberta. No entanto, segundo o estudo apresentado a semana passada pela Informa D&B, apenas 19% das empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores liquida as suas dívidas no tempo previsto, estando em linha com a média do país.

De acordo com o estudo, que reporta a maio deste ano e a que o Açoriano Oriental teve acesso, os Açores estão na média nacional (19,4%), visto que as oito regiões variam entre os 16% (Madeira) e os 22% (Centro), concluindo a Informa D&B que o “incumprimento dos prazos de pagamento é transversal a todas as regiões do país”.

Dois terços das empresas nacionais (65,6%) paga até 30 dias de prazo, enquanto a percentagem que leva entre 30 e 90 dias é de 9,1%. E 5,3% das empresas só liquida as dívidas com os fornecedores acima dos três meses.

Apesar de só um quinto das empresas cumprir os prazos, a Informa D&B encontra melhorias, face ao que se registava há cinco anos, quando este comportamento só se registava em 15% das empresas.

Apesar disso, Portugal viu aumentar a divergência com a média da União Europeia:“Após a introdução da Diretiva Europeia de Pagamentos, transposta em 2013, a percentagem de empresas na UE que cumprem os prazos passou de 38% em 2013 para os 49% no final de 2024. No mesmo período, a percentagem de empresas cumpridoras em Portugal subiu dos 17% para os 19%. Em resultado destas evoluções, a diferença entre Portugal e a UE era de 21 pontos percentuais em 2013 passando para 30 pontos percentuais no final do ano passado”, refere o estudo.

E se a análise for mais alargada, entre as 41 nações analisadas pelo estudo ‘Payment Study’ elaborado com dados de 2024 pela CRIBIS D&B, Portugal só está à frente da Roménia.

Quanto ao atraso médio, os Açores aparecem como a região que leva o menor número de dias a liquidar as faturas (20), com a Região Autónoma da Madeira a figurar, novamente, no primeiro lugar, com as empresas do arquipélago vizinho a demorarem cerca de 26 dias a pagar aos fornecedores. A média nacional é de 22,5 dias.