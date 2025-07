Francisco César acusa Governo Regional de prejudicar a educação nos Açores

“Aquilo que percebemos hoje, e que é uma queixa do Sindicato, mas que também será certamente uma queixa dos pais e dos alunos, é que as dificuldades financeiras estão a impedir que as escolas façam os desdobramentos”, afirmou Francisco César à margem de uma reunião com o Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA).



Para Francisco César os desdobramentos são uma prática comum em disciplinas como Biologia, Física ou Química, que permitem dividir as turmas em grupos mais pequenos durante as aulas práticas, sendo algo essencial para a segurança dos alunos.



“Nós não podemos colocar 23 alunos num laboratório, isso pode criar complicações, até por uma questão de segurança”, disse.



De acordo com o líder socialista, a Secretaria Regional da Educação deu instruções verbais às escolas no sentido de evitarem novas contratações de professores, mesmo em casos onde o número elevado de alunos exige o desdobramento.



“Por não haver capacidade financeira para fazer a contratação de mais professores o que está a acontecer é que, pura e simplesmente, os alunos terão que aceder aos laboratórios em número muito maior, o que não é aconselhável nem do ponto de vista pedagógico, nem do ponto de vista da segurança”, sublinhou.



Em relação à prática dos desdobramentos, Francisco César afirma que “é uma prática que existia há muitos anos exatamente para proteger os alunos. E agora deixou de acontecer por falta de capacidade do Governo em gerir os seus recursos”.



O Presidente do PS/Açores admite temer que o fim deste costume comprometa o bem-estar dos alunos, bem como a qualidade do ensino oferecido pelas escolas da região.



Na ocasião apelou para que o Governo Regional volte atrás no assunto, afirmando que se não o fizer o partido “utilizará os mecanismos disponíveis no Parlamento para obrigar o Governo a repor os desdobramentos nas nossas escolas”.

Para o PS/Açores, esta situação representa mais um exemplo preocupante de como a má gestão financeira do atual Governo Regional começa a traduzir-se em consequências diretas e negativas na vida quotidiana das famílias açorianas. Segundo o líder socialista, os efeitos das dificuldades orçamentais começam a refletir-se na educação e segurança dos jovens nas escolas.

“Muitas vezes falamos das dificuldades financeiras do Governo e as pessoas não percebem em que medida isso afeta a sua vida, aqui está uma consequência clara, visível, e com impacto direto na educação e na segurança dos nossos jovens”, concluiu.