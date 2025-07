Rúben Rodrigues foi sexto classificado absoluto no XXI Rali da Calheta.

Na prova que se disputou sexta-feira e ontem, na ilha da Madeira, o piloto micaelense foi o sexto mais rápido, de um universo de 55 equipas inscritas, precisando de 46 minutos (m) e 13 segundos(s) para completar todas as nove provas especiais de classificação (PEC) do rali madeirense (+1m13s5 em relação ao vencedor).

A prova, organizada pelo Clube Sports da Madeira, foi pontuável para o Campeonato de Ralis Coral da Madeira (CRCM), mas, para Rúben Rodrigues, o rali serviu para preparar a próxima etapa do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) - o Rali da Madeira -, que se disputa de 31 de julho a 2 de agosto.

Ao volante doToyota GRYaris Rally2, o piloto da Auto Açoreana Racing, que se fez acompanhar pelo navegador madeirense Rui Rodrigues, terminou o primeiro dia de competição no sexto lugar. No dia seguinte (ontem), o piloto micaelense ganhou mais confiança e alcançou o quinto lugar na sétima PEC e o quarto melhor tempo nas duas últimas (oitava e nona), embora insuficiente para abandonar o sexto lugar à geral.

Numa luta até ao último quilómetro - Miguel Nunes e MiguelCaires, ambos em Skoda Fabia R5 Rally2, chegaram ao último troço empatados -, a vitória acabou por sorrir ao atual líder do CRCM e campeão em título, que obteve uma vantagem de 3s8 sobre Caires, segundo classificado.

O terceiro lugar do pódio à geral ficou entregue à dupla JoãoSilva/Luís Rodrigues (+18s), em Toyota GRYaris Rally2, com Vasco Diogo Silva, em Renault ClioRally4, a triunfar nas 2 Rodas Motrizes.

Rúben Rodrigues irá regressar à ilha Madeira já no final do mês para participar no Rali da Madeira, sexta prova pontuável para oCPR, onde o piloto micaelense segue no nono lugar, com 18 pontos. Com 81, Kris Meeke é o líder absoluto da prova, seguido por Armindo Araújo (71) e Dani Sordo (66).