Trip Ltd lança voos charter entre os Açores e as Bermudas

As ligações tem como principal objetivo facilitar o acesso dos açorianos às Bermudas, promovendo o intercâmbio cultural e reforçando os laços familiares entre as duas comunidades.



A ligação aérea também representa uma oportunidade para impulsionar o turismo e dar a conhecer as paisagens, praias e património histórico do território



“Com os recentes desenvolvimentos regionais, incluindo a garantia de horários de voos de verão e de inverno, as Bermudas estão agora mais acessíveis do que nunca. Quer deseja rever amigos e familiares, descobrir as praias imaculadas das Bermudas, explorar locais históricos ou desfrutar de experiências culturais únicas, estes novos voos facilitam a ligação aos muitos tesouros da ilha.”, lê-se no comunicado.



Os bilhetes têm custo de $1.700 ida e volta e viagens só de ida por $950.