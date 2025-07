“Fui dispensada e o Benfica chegou-se à frente”

Depois de quase uma década a vestir as ‘cores’ do Sporting, a lateral, de 35 anos, abordou a mudança para o rival Benfica, que anunciou a contração enquanto a jogadora representa Portugal na fase final do Europeu2025.

“É uma troca e há sempre algumas questões. O que posso dizer é que fui dispensada, estava no desemprego, o Benfica chegou-se à frente e não tinha como recusar”, contou a experiente defesa, que estava no Sporting desde 2016, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo Portugal-Itália, agendado para segunda-feira, em Genebra.

Após a má entrada no torneio que decorre em solo helvético, onde as ‘navegadoras’ perderam na frente à atual campeã do mundo, Espanha (5-0), em Berna, o desejo passa por “reverter a situação e conquistar os três pontos" diante da Itália.

“Depois de um resultado negativo queremos que chegue o dia de amanhã [segunda-feira]. Queremos reverter a situação, conquistar os três pontos e sabemos o que temos de fazer. A Itália tem o seu poderio, as suas individualidades, mas sabemos que, se mostrarmos o nosso melhor futebol, conseguimos sair com um resultado positivo”, apontou.

Apesar de a equipa de Francisco Neto não vencer desde o final de fevereiro, Borges recusou a ideia de existir nervosismo dentro do balneário, embora reconheça o “momento cinzento”.

“Não acho que estejamos mais nervosas. Faz tempo que não estávamos a atravessar um momento cinzento, mas já provámos que são nestes momentos que vemos a grande esquipa que somos e queremos provar isso", manifestou.

No Grupo B, as espanholas lideram, com três pontos, e as portuguesas são quartas e últimas, a zero, tal como a Bélgica, terceira, que perdeu por 1-0 com as italianas, segundas colocadas, com três.

Portugal e Itália enfrentam-se estaa segunda-feira, em Genebra, a partir das 21h00 (219h00 nos Açores), num encontro da segunda jornada, que será dirigido pela croata Ivana Martincic.