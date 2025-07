Angra do Heroísmo novamente distinguida nos Prémios Nacionais da Educação

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo foi novamente reconhecida com várias menções honrosas nos Prémios Nacionais da Educação, promovidos pela Betewein. Este ano, quatro projetos foram distinguidos em diferentes categorias, nomeadamente, inovação, cultura, cidadania e inclusão social.



Na categoria Inovação e Empreendedorismo, o destaque foi para a Startup Angra que, desde 2020 “tem desempenhado um papel fundamental no fomento de negócios inovadores em Angra do Heroísmo.”, afirma o comunicado enviado às redações.



Com uma taxa de sucesso de cerca de 70% dos projetos incubados ainda em atividade, “esta distinção reconhece o impacto concreto da iniciativa na economia local e na criação de emprego, reforçando o dinamismo empreendedor da comunidade angrense”, lê-se.



A coleção Ilustres Angrenses foi distinguida na categoria Cultura e Património. O projeto consiste numa série de publicações bibliográficas que valorizam figuras históricas do concelho. A iniciativa foi distribuída gratuitamente pelas escolas, funcionando como “ferramenta educativa e contribuem para o fortalecimento da identidade local entre as novas gerações”, explica o documento.



Na área da Cidadania, a menção honrosa foi atribuída ao projeto Formação pela Vida –

Primeiro Socorro Sénior e Suporte Básico de Vida–DAE, que capacita a população sénior para responder a emergências, promovendo a sua autonomia e reforçando a segurança dentro da comunidade através do ensinamento de técnicas de primeiros socorros e a utilização de desfibrilhadores automáticos externos (DAE).



Já na categoria Arte, o Festival de Teatro Sénior foi o reconhecido. Trata-se de uma iniciativa inclusiva que envolve idosos em atividades teatrais, promovendo a criatividade, integração social e envelhecimento ativo.



Para a vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Fátima Amorim, “estas distinções reforçam o compromisso contínuo da autarquia com a educação, a cultura, a arte, o património, a coesão social, o empreendedorismo e a inovação. Após o reconhecimento alcançado no ano anterior, é com enorme orgulho que voltamos a receber estas menções honrosas, que são a confirmação de que os nossos programas fazem a diferença na vida das pessoas. Continuaremos a investir na educação e na formação da nossa população”.