Ucrânia: Rússia anuncia conquista de mais duas localidades no leste

Trata-se de Poddubnoye, na região de Donetsk (leste), e de Sobolevka, na região de Kharkiv (nordeste), precisou o Ministério da Defesa, citado pela agência de notícias oficial TASS.



Poddubnoye situa-se a oeste da cidade de Kurakhove, que foi tomada pelos russos em dezembro de 2024, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).



As forças russas aceleraram o avanço na linha da frente nos últimos três meses, depois de terem retomado, em março e abril, os territórios ocupados desde o verão de 2024 pelos ucranianos na região fronteiriça russa de Kursk.



Os ganhos russos no terreno em junho foram os maiores desde novembro de 2024, de acordo com uma análise da AFP dos dados fornecidos pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um grupo de reflexão com sede em Washington.



Ao mesmo tempo, nas últimas semanas, a Rússia tem levado a cabo várias vagas de ataques noturnos maciços contra a Ucrânia.



Na sexta-feira, o exército russo disparou mais de 530 ‘drones’ explosivos e uma dúzia de mísseis, incluindo contra Kiev, matando pelo menos duas pessoas.



As autoridades ucranianas disseram ter sido o maior ataque do género desde o início do conflito.



A guerra começou em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e já causou dezenas de milhares de mortos civis e militares de ambos os lados, segundo várias fontes.