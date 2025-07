Através de uma nota de imprensa, o clube considera que uma reprovação da candidatura de apoio seria “incompreensível” e “profundamente” penalizador para a ilha Santa Maria.

“A falta de comunicação, por parte da tutela, pressupõe que o Clube Asas do Atlântico não será merecedor de parecer positivo à sua candidatura, visto que outras associações da ilha já receberam o parecer favorável a apoio no mesmo quadro de financiamento”, pode ler-se no documento, que também alega que a posição do executivo regional “ignora o impacto positivo que este tipo de iniciativas têm na economia local, na promoção turísitca e na coesão social da comunidade mariense”.

Além disso, o clube considera inaceitável que “associações de voluntários (...) se possam ver confrontandas, em vésperas da realização do evento, com a possibiilidade de uma redução significativa dos apoios institucionais”, situação que poderá colocar em causa a realização do rali.

OClube Asas doAtlântico finalizou com um apelo à “reconsideração urgente” do parecer por parte do GovernoRegional, em“prol do futuro de uma prova que é um valioso ativo para Santa Maria e para a Região Autónoma dos Açores”, sublinha o CAA.

OXLIVExplore Santa Maria Rallye, quinta prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis, disputa-se daqui a sensilvemente um mês, a 8 e 9 de agosto.