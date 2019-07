André Bradford internado em estado grave

A fonte do PS/Açores não precisou por agora mais dados sobre a situação clínica de André Bradford, mas alguns órgãos de comunicação social referem que o socialista sofreu um enfarte esta madrugada e estará em coma induzido.

O eurodeputado tomou posse na semana passada no Parlamento Europeu, numa sessão em Estrasburgo.

O socialista açoriano seguiu em quinto lugar na lista do PS às europeias.

Numa nota enviada à imprensa, a representação do PS no hemiciclo europeu diz ter sido informada esta manhã de que “o deputado André Bradford foi internado no Hospital de Ponta Delgada na sequência de um episódio de saúde ocorrido durante a madrugada".

"A delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu acompanha de perto e com preocupação a situação clínica do seu deputado", prossegue o texto.

André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, é licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições europeias de 26 de maio de 2019.