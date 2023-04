Alquimia em concerto no Teatro Micaelense

A sonoridade dos Alquimia resulta de uma fusão dos diferentes backgrounds musicais dos seus membros, aplicada à revisitação de temas de cantautores que se tornaram parte da memória coletiva açoriana. Em 2022, lançaram o seu primeiro original – “Recomeçar” –, que marca o caminho pelo qual a banda deseja enveredar.

Vasco Cabral, na guitarra, Stepan Kobyakin, nos teclados, Helder Machado, na bateria, e António Feijó, no baixo e contrabaixo, apoiam a voz de São Pontes, num conjunto de arranjos modernizados e um som muito próprio, mas com cheiro e sabor a memórias – uma “poção” feita com amor e empenho, que têm todo o prazer de partilhar com o público que os tem ouvido, acompanhado e acarinhado.

O concerto no Teatro Micaelense conta com a participação do músico Raul Damásio.