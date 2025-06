Açores com mais 20 mil automóveis em quatro anos

Nesta edição, destaque ainda para a Associação de Juventude da Candelária que pede mais meios, quando está a celebrar 30 anos; para o alerta dos empresários de São Miguel e Santa Maria quanto à redução de voos no verão de 2025 e para a participação dos Açores na conferência da ONU sobre os oceanos.

A sobrevivência a cinco anos dos casos de cancro nos Açores é outro dos temas hoje tratados pelo jornal, onde o Desporto noticia a inscrição de 19 equipas no Rallye de Ponta Delgada e a aspiração do autarca da Ribeira Grande de que o concelho permaneça no circuito nacional de surf.