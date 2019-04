Acidente com autocarro turístico na Madeira causou 28 mortos

As mais lidas

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira remeteu mais detalhes do acidente para uma conferência de imprensa que dará ainda hoje.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.

Segundo o autarca, as vítimas mortais são 11 homens e 17 mulheres.

A viatura é da empresa SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira, fretado pela Travel One.

O autocarro descia uma estrada inclinada e despistou-se na zona entre a unidade hoteleira Quinta Esplêndida e a entrada para a via rápida.

Cerca das 18:30, o autocarro despistou-se e caiu de uma ribanceira, tendo sido ‘travado’ na queda por uma casa existente no terreno.

A Lusa constatou no local o grande movimento de ambulâncias de várias corporações que transportam os feridos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e das forças de segurança.

Um cordão policial está a impedir o acesso das pessoas à estrada do Caniço de Baixo, em Santa Cruz, Madeira, onde um autocarro com turistas se despistou hoje pelo declive, provocando pelos menos 28 mortos e 22 feridos.

