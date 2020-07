XIX Gala do Desporto Açoriano homenageia Ana Filipe e Alexandra Barroso

A atleta Ana Filipe, na categoria “Desportista do Ano”, e a treinadora Alexandra Barroso, na categoria “Prestígio Desportivo Anual”, vão receber os troféus atribuídos através de votação pelos órgãos de comunicação social dos Açores, refere nota do executivo.

Inicialmente agendada para 21 de abril, no concelho da Povoação, ilha de São Miguel, a Gala do Desporto Açoriano de 2020, que distingue os agentes desportivos e as entidades do associativismo desportivo que se notabilizaram na época desportiva anterior, foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.

O Governo dos Açores entende, no entanto, conforme informação da Direção Regional do Desporto (DRD), que “o reconhecimento público a todos aqueles que mais se distinguiram e notabilizaram ao longo do ano de 2019 é algo que não deve ser esquecido, mas sim valorizado e enaltecido”, pelo que “será à mesma feita a devida homenagem, contudo num modelo descentralizado, de uma forma personalizada e intimista”.

Nesta perspetiva de “valorização e de proximidade”, a DRD destaca o vídeo com a mensagem do Secretário Regional da Educação e Cultura, disponível no Portal do Governo dos Açores, na página da Direção Regional do Desporto, bem como a divulgação da Lista de Galardoados.