XIII Congresso da Agricultura dos Açores decorre na Praia da Vitória

Na apresentação do programa do congresso, Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola do Açores, reforçou a importância da realização deste evento, "num momento em que a agricultura enfrenta grandes desafios quer relacionados com as alterações climáticas e as campanhas de contra-informação sobre o seu contributo, quer as implicações da Política Agrícola Comum pós-2020 na atividade agrícola e pecuária dos Açores", disse citado em nota.





No dia 20 de novembro tem lugar três painéis, nomeadamente "Alterações climáticas, globalização e agricultura"; "Leite e lacticínios" e "Promover os produtos dos Açores - estratégias e desafios".





No dia 21 novembro, os temas dos painéis são os seguintes: "Carne bovina - estratégias para estimular a produção e a comercialização"; "Agricultura e floresta"; "Estratégia para o futuro da agricultura nos Açores" e "Próximo Quadro de Programação - PAC pós 2020





Refira-se que no dia 22 de novembro, decorrerá visitas de campo.