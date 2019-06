Workshop de Circle Singing com Sara Miguel

A formação será ministrada por Sara Miguel, professora de canto e vocalista dos BRUMA Project, tendo trabalhado com alguns dos mais reconhecidos músicos e grupos nacionais, como os Mind the Gap, estreando-se em 2012 a solo com o álbum “Monção”.



Ao longo da formação serão abordados aspetos básicos do canto, como a prática de exercícios de aquecimento vocal, de memorização e reprodução melódicas, afinação em relação a outras vozes, acuidade rítmica e de pulsação/tempo.



De acordo com nota de imprensa, serão trabalhadas as competências individuais criativas e de improvisação, através de exercícios de circle singing e de body rhythm, podendo executar-se um pequeno arranjo vocal a’cappella, no términus da formação.



A par do workshop, Sara Miguel estará ainda disponível ao longo do mês de junho para dar aulas individuais de técnica vocal, com marcação prévia.

Os interessados deverão inscrever-se no Centro de Formação Artística ou contactando a formadora para o endereço eletrónico saramiguelmusic@gmail.com ou para facebook.com/saramiguelcmusica.