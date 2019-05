Winds Aloft atua a 19 de maio no Salão Nobre dos Paços do Concelho

O grupo musical Winds Aloft, da Força Aérea norte-americana, vai atuar a 19 de maio, às 21h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Ponta Delgada.

O concerto surge no âmbito da realização, em Ponta Delgada, do Colóquio Internacional "Os Açores: Escala da Primeira Travessia Aérea Atlântica (1919-2019)", numa iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura (IAC), realizada em parceria com a Câmara Municipa, refere nota de imprensa.

Winds Aloft é um quinteto da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que se encontra sediado na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha.

Flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa são os instrumentos usados por este quinteto, que oferece sons e estilos diversos e que o transforma num grupo proeminente em toda a Europa.

O quinteto executa, frequentemente, programas especiais para crianças em toda a Europa e continua a demonstrar excelência quando atua perante as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, embaixadores americanos, dignitários estrangeiros, presidentes, membros da realeza e várias comunidades.

O repertório do grupo é vasto e vai desde a música clássica, passando pelo Jazz e até aos espetáculos da Broadway.