Webinar 'Há comunicação além da Covid-19 - Contributos da ciência para comunicação em saúde'

A sessão será transmitida no canal de Youtube da Ciência Viva.







O evento conta com a participação da oradora Isabel de Santiago, doutorada pela Universidade de Lisboa em Educação e Tecnologias da Saúde. Como Investigadora e professora convidada no Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tem trabalhado em inúmeras missões de saúde pública, como Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e foi membro do júri do concurso 'Comunicar Saúde 2019', promovido pela Ciência Viva.





Nestes termos, a convite da Ciência Viva e porque se encontra em São Miguel, em missão de capacitação para a comunicação em saúde, a sua lição no webinar será feita a partir do Expolab-Centro Ciência Viva, na cidade da Lagoa, ilha de São Miguel.