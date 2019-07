Voos com perturbações diminuem 13% no 1.º semestre nos aeroportos nacionais

O número de voos com perturbações, em Portugal, diminuiu 13% no 1.º semestre de 2019, face ao mesmo período de 2018, segundo um balanço da AirHelp.

Segundo a análise da AirHelp, entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2019, 75% dos voos com partida de Portugal chegaram ao destino dentro do horário previsto.

Isto significa que, nos primeiros seis meses do ano, cerca de 25% dos voos com partida de Portugal tiveram perturbações, representando uma queda de mais de quatro pontos percentuais, comparativamente ao período homólogo de 2018 (29,7%).

“Em grande parte, esta melhoria pode ser explicada pela ausência de greves, as quais marcaram negativamente 2018”, explica, em comunicado, o especialista em direitos dos passageiros aéreos da AirHelp, Karin Herbsthofer.

Relativamente aos passageiros afetados por perturbações, o número também diminuiu.

De acordo com os dados da AirHelp, em 2019, cerca de 2,8 milhões de passageiros com partida de Portugal enfrentaram problemas relacionados com o voo, enquanto que em 2018 foram cerca de 3,3 milhões.

O estudo revela ainda que a TAP, a Ryanair e a easyJet melhoraram o seu desempenho, com a companhia aérea portuguesa a ter a evolução mais assinalável (passou de 39,7% de voos com perturbações em 2018, para 28,6% em 2019).

Pelo contrário, a SATA Air Açores destacou-se pela negativa, aumentando mais de 13 pontos percentuais os atrasos e cancelamentos (38,1% em 2019, face a 24,9% em 2018).

Em relação à atividade nos principais aeroportos do país, Lisboa e Porto apresentaram “melhorias consideráveis” no seu desempenho no primeiro semestre do ano, com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, a registar a maior variação (diminuição de 9,4 pontos percentuais nos voos com perturbações).

Em 2019, 28,1% dos voos que partiram do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) sofreram perturbações, enquanto que em 2018 tinham sido 34,9%.

Pelo contrário, o Aeroporto João Paulo II (Ponta Delgada) assinalou um aumento considerável das perturbações, com 36,5% dos voos com perturbações em 2019, face aos 29,9% de 2018.