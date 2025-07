Três pessoas detidas pela suspeita de tráfico de estupefacientes na Praia da Vitória

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, no seguimento destas diligências "foram apreendidas 1,2 doses de metanfetaminas (vulgo “TWIK”), cerca de seis doses de Liamba, percursores e diversos outros objetos destinados a servir dois laboratórios artesanais, com vista à produção de estupefacientes".



Foram ainda apreendidas "13 armas proibidas de acordo com o Regime Jurídico das Armas e suas Munições, bem como diversos objetos suspeitos de serem provenientes de furtos".



Os três detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido decretada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.