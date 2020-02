Coronavírus

Vírus causou 2.921 mortos e mais de 85 mil infetados em todo o mundo

A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final do ano, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.