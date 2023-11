“Viola da Terra – Crónicas” passa a integrar o Plano Regional de Leitura

De acordo com uma nota de imprensa da Associação Viola da Terra, os resultados foram publicados no Portal da Educação Açores, no início de novembro.

Na nota é recordado que o livro “Viola da Terra – Crónicas” foi apresentado em 01 de outubro de 2021 e resulta de uma série de crónicas publicadas em 2018 no jornal Atlântico Expresso, para uma abordagem sobre o instrumento musical "numa linguagem simples e direta".

Citado no comunicado, o presidente da associação, Rafael Carvalho, salienta que a inclusão da publicação no PRL representa o “reconhecimento da importância desta compilação de artigos em livro, quer pela explicação das características da Viola, contextos, simbologia, afinação e técnicas de execução, quer pela atualização de informação que o mesmo comporta, com a descrição de algumas das atividades mais relevantes para a história atual" do instrumento musical típico dos Açores.