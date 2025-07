“Vim no ano passado e adorei. Voltei este ano e vou ficar uma semana em São Miguel e depois vou conhecer a Terceira e o Faial”, disse uma dos mais de 100 passageiros que vieram no voo inaugural da ligação entre o aeroporto de Rodeos, na ilha de Tenerife (Canárias) e Ponta Delgada, operado pela companhia Binter. A operação de um voo semanal às terças-feiras iniciou-se ontem e termina a 21 de outubro. O avião, um Embraer E195-E2 com capacidade para 132 lugares por voo, irá realizar um total de17 operações.

Outra passageira, que viajava com marido e filho menor, apontava o “verde da natureza” como fator decisivo para a escolha dos Açores.

Ao todo, a Binter preencheu 73% da sua capacidade, um número que subiu para 80% no voo de regresso à ilha espanhola. Números que deixam a secretária regional com a tutela do Turismo satisfeita. “Para um primeiro voo, ter as duas pernas com esta ocupação é de facto já muito promissor e eu espero que continue”, afirmou Berta Cabral, lembrando que a Binter continua com a ligação Gran Canária - Ponta Delgada que existe há já alguns anos, “correu de acordo com as expetativas da companhia aérea canarina”.

A governante explicou que há muita afinidade entre os Açores e as Canárias, sendo o mercado espanhol o terceiro emissor, em termos de turistas, dos Açores. “Portanto, julgo que esta rota será mais uma a fazer parte desta grande conectividade existente entre os Açores e a Espanha”.

Berta Cabral destacou ainda o facto de haver passageiros que depois seguem viagem para outras ilhas da região, o que atesta uma das forças dos Açores como destino turístico.

“O nosso objetivo é sempre ter turismo em todas as ilhas e todo o ano. Eles vêm diretamente para aqui, ficam aqui algum tempo e depois têm a possibilidade, através da SATA Air Açores, de visitarem outras ilhas. Esta é a grande vantagem também do nosso destino: ao oferecer vários destinos dentro de um destino, torna-se apelativa a quem vem e que gosta de ter várias experiências e conhecer várias variedades”.

A secretária regional do Turismo acrescentou, ainda, que dessa forma é possível ter uma maior dispersão dos fluxos turísticos por todas as ilhas. “Quer seja época alta, quer seja época baixa, nós queremos levar sempre o turismo ao número máximo de ilhas possível”.