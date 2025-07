Presidente do Governo Regional destaca "liderança dos Açores" na proteção do mar

Falando na receção oficial do navio norueguês Statsraad Lehmkuhl, no porto de Ponta Delgada, no âmbito da ‘One Ocean Expedition, José Manuel Bolieiro considerou a expedição um “exemplo vivo de um esforço global e inclusivo” que reúne cientistas, estudantes e comunidades de diferentes latitudes, numa iniciativa que “aproxima gerações e culturas em torno de um bem comum: a saúde do oceano”.



“Ao aportar de porto em porto, esta embarcação transporta consigo o espírito de unidade e corresponsabilidade que o nosso oceano tanto necessita”, afirmou.



José Manuel Bolieiro destacou o simbolismo do encontro entre os Açores e o navio-escola, que tem vindo a percorrer o mundo com o propósito de inspirar a proteção dos mares e sensibilizar comunidades e decisores para os desafios da Década das Nações Unidas da Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável.



“É uma honra acolher este navio icónico no coração do Atlântico. A sua missão inspira ação, partilha de conhecimento e reforça a unidade entre nações e gerações na defesa do oceano”, afirmou o governante.



José Manuel Bolieiro sublinhou igualmente o “papel de liderança" que tanto Portugal, como a Noruega, têm assumido na área da política oceânica.



O líder do executivo açoriano recordou também o património e visão estratégica de Portugal no domínio marítimo, com destaque para o programa Blue Azores, responsável pela criação da maior rede de áreas marinhas protegidas do Atlântico Norte, nos Açores.



Os Açores, disse, “trabalham para transformar a economia azul numa prioridade não apenas regional, mas verdadeiramente atlântica e europeia, ancorada na ciência, na inovação e nas parcerias internacionais”.



Por outro lado, acrescentou, a Noruega é uma referência mundial na ciência e gestão dos oceanos, com o maior número de investigadores marinhos ‘per capita’.