VI Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia de Outono

A inauguração oficial do evento está marcada para sexta-feira às 16h00, com o início do concurso de vitelas e novilhas agendado para as 18h00.

No sábado, o concurso das vacas leiteiras começa às 19h00, sendo este o ponto alto do concurso, com a escolha da grande vaca campeã a decorrer já durante a noite.

Domingo pelas 10h30 decorre a eleição do melhor apresentador jovem e adulto e às 15h00 tem lugar a entrega de prémios do concurso bovino.

Entretanto, amanhã, quinta-feira, pelas 20h00 está previsto um colóquio intitulado: “A importância da genética na competitividade das explorações de futuro”.

Refira-se que decorrerá, nestes dias, o 40º Concurso Expo Aves 2019 e ainda a exposição comemorativa do 'Aeroporto de Santana'.

A exposição é uma iniciativa da Associação dos Emigrantes Açorianos e da Caixa Agrícola Açores e, segundo a nota, conta com vários painéis explicativos em bilingue, uma maquete do campo de aviação de Santana e todos os aviões que a SATA usou desde 1947, entre muitas outras informações, fotografias e vídeos.

A mostra é inaugurada sexta-feira, pelas 16h00, e estará aberta de quinta-feira a domingo, tendo aos sábados, às 15h00, um atelier para crianças sob a temática “Todos A Bordo”.