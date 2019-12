Vésperas do Natal nos Açores com chuva e vento

A especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) declarou à agência Lusa que a precipitação “poderá ser por vezes forte” nas ilhas do grupo central (Terceira, Pico, Faial, São Jorge e Graciosa), “em especial durante a manhã e meio da tarde”.

“Nas ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vai haver precipitação todo o dia (terça-feira), que poderá ser mais intensa a partir da tarde, a par de algum vento com rajadas na ordem dos 75 quilómetros por hora”, declarou aquele elemento do IPMA.

Patrícia Navarro adiantou que no dia de Natal “espera-se bom tempo para todas as ilhas” com o céu apresentando abertas, podendo ocorrer “alguns aguaceiros fracos”.

O IPMA emitiu na segunda-feira avisos amarelos para os grupos Central e Oriental dos Açores relativos a precipitação e vento por vezes forte, que vigoram entre hoje e na terça-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental), a precipitação por vezes forte pode ser acompanhada de trovoada, enquanto o vento soprará de sul, a rodar para noroeste.

Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa (grupo Central), a chuva será igualmente acompanhada de trovoada.

Neste caso, há um aviso para precipitação em vigor até às 18h00 de terça-feira.