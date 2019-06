Veleiros da regata AZAB rumam a Falmouth

O vento fraco que se fazia sentir ao início da tarde na costa sul da ilha aumentou as dificuldades dos participantes que precisaram de recorrer aos seus dotes de experimentados marinheiros para contornar a falta de vento que se fez sentir junto a Ponta Delgada.



Após a largada, que foi dada pelo NRP ‘Viana do Castelo’, as tripulações dos veleiros não pouparam esforços no sentido de conseguir manobrar as suas embarcações. Nove optaram por seguir viagem para nascente da ilha de São Miguel e os restantes 23 iates rumaram a poente, em direção aos Mosteiros, onde conseguiram encontrar vento mais forte, assumindo logo de imediato a dianteira o ‘Akouavi’ do skipper Chris Swallow. Já o ‘Arethusa of Yealm” optou por rumar primeiro a sul, posicionando-se mais longe da costa no sentido de apanhar vento mais forte, tendo posteriormente o skipper Mervyn Wheatley optado por seguir rumo a oeste, tomando o mesmo caminho que a maioria dos participantes adotou para iniciar o regresso a casa.







Até Falmouth, os participantes na prova promovida pelo The Royal Cornwall Yacht Club, com o apoio do Clube Naval de Ponta Delgada, têm 1200 milhas náuticas para percorrer.